Horizon Forbidden West: il DLC Burning Shores esce anche su PS4 o solo su PS5?

Durante i The Game Awards, Guerrilla Games ha annunciato Burning Shores, il primo DLC di Horizon Forbidden West, ma su quali piattaforme uscirà questa corposa espansione dell'avventura di Aloy?

Sarebbe scontato dire su PS4 e PS5 ma in realtà le cose non stanno così, come spiegato da Guerrilla Games in un post sul sito ufficiale dello studio. Burning Shores infatti uscirà solamente su PlayStation 5 e non sarà disponibile su PS4 e PS4 PRO, questo vuol dire che chi non possiede la console Sony di attuale generazione non potrà aver accesso al DLC, pur magari avendo giocato Forbidden West su console old-gen.

I motivi di questa scelta sono da ricercarsi nella volontà di proporre ai giocatori un'espansione ricca di novità per quanto riguarda il gameplay, i contenuti ed il comparto tecnico, per raggiungere questi obiettivi però è necessario concentrarsi unicamente sulla versione per PlayStation 5, queste le parole di Guerrilla che in realtà non sono piaciute del tutto all community.

Comprensibilmente, chi ha comprato Horizon Forbidden West a prezzo pieno su PS4 si sente tagliato fuori dal supporto post lancio, una scelta come detto giustificata da motivazioni tecniche. E voi cosa ne pensate di questa decisione di Sony e Guerrilla? E' giusto concentrarsi sulla next-gen oppure no?