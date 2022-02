Horizon Forbidden West è finalmente disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4. La nuova avventura realizzata da Guerrila Games porterà Aloy ad esplorare le terre dell'Ovest Proibito, confrontandosi con una gran moltitudine di Macchine ed i pericoli di un mondo in larga parte sconosciuto.

Volete sapere se Horizon Forbidden West è doppiato in italiano? In genere è tradizione per i titoli realizzati dai PlayStation Studios di essere localizzate interamente in tutte le lingue principali, italiano compreso, ed ovviamente è stato così anche per il primo capitolo, Horizon Zero Dawn, uscito nel 2017 su PS4. Forbidden West non farà eccezione: oltre ai sottotitoli, infatti, sarà regolarmente presente anche il parlato nel nostro idioma per tutti i singoli personaggi presenti all'interno del gioco. L'opera sarà quindi pienamente comprensibile per chiunque senza la necessità di dover attivare i sottotitoli per i numerosi filmati volti a raccontare la storia.



Come già accaduto per altri titoli cross-gen, coloro che acquisteranno la versione old-gen del titolo Guerrilla potranno passare alla nuova generazione senza fatica: ecco di seguito come aggiornare gratis Horizon Forbiddenb West da PS4 a PS5, ricordando a tal proposito che si trattaìerà dell'ultimo gioco Sony che consentirà l'upgrade next-gen senza dover spendere ulteriori soldi. Se siete già pronti ad immergervi nuovamente nei panni di Aloy, ecco inoltre come accumulare punti Abilità velocemente in Horizon Forbidden West.