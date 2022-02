Horizon Forbidden West: c'è un enorme Clawstrider in un parco di Sydney

Per non essere da meno dell'invasione di Horizon Forbidden West a Londra, la divisione australiana di Sony PlayStation celebra il lancio del kolossal sci-fi di Guerrilla Games 'portando a spasso' un enorme Clawstrider in un parco di Sydney.

Anticipata da un video teaser che presagiva l'arrivo di una sorpresa "mostruosa" per tutti gli abitanti della metropoli australiana, la comparsa del Clawstrider di Horizon Forbidden West nei giardini botanici di Sydney che si affacciano sull'Harbour Bridge e sull'Opera House rientra nel novero delle iniziative promosse da Sony per promuovere il lancio della nuova avventura free roaming con protagonista la guerriera Aloy.

Il Clawstrider potrà essere ammirato fino al 22 febbraio in altre 15 città del mondo e rientra nel novero delle iniziative promosse da Sony con le PS5 gratis della caccia al tesoro che sta coinvolgendo diversi Paesi, tranne l'Italia.

Prima di lasciarvi allo scatto che ritrae il possente Clawstrider in un parco di Sydney e al video teaser di Sony con il protagonista scodinzolante della sua Macchina promozionale (scusate la battuta), vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Horizon Forbidden West su PS5 a firma di Giuseppe Arace.