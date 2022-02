Horizon Forbidden West 'è fenomenale': l'analisi di DF premia il kolossal GDR di Guerrilla

Contestualmente alla pubblicazione delle entusiastiche recensioni di Horizon Forbidden West, anche per il collettivo di Digital Foundry è tempo di esporre il proprio punto di vista qualificato sul comparto grafico dell'ultimo GDR a mondo aperto in esclusiva PlayStation.

Sin dal titolo della loro ultima video analisi, l'esperto team di redattori "tecnoludici" legato a Eurogamer.net non nasconde il suo entusiasmo per l'eccezionale lavoro svolto da Guerrilla Games nel plasmare la dimensione free roaming dell'Ovest Proibito. I ragazzi di DF descrivono infatti il sequel di Zero Dawn come un puro e semplice "masterclass di grafica su PS5", un capolavoro a tutto tondo che non risente minimamente della sua natura crossgen ma che, al contrario, la sfrutta a proprio vantaggio per operare un'infinità di ottimizzazioni che spianano la strada a miglioramenti generalizzati.

I giornalisti di Digital Foundry si focalizzano sull'analisi delle modalità grafiche di Horizon Forbidden West su PS5 per poi ampliare il discorso a tutte le caratteristiche prettamente tecniche del kolossal sci-fi di Guerrilla. Gli spunti di riflessione offerti da DF, come sempre, non mancano: dal potenziamento del Decima Engine dettato dalla collaborazione con Hideo Kojima per Death Stranding, fino alla resa dell'illuminazione dinamica o delle sollecitazioni sulle superfici innevate e desertiche, tutto concorre a fare di Horizon Forbidden West una tappa imprescindibile per qualsiasi amante di giochi di ruolo e avventure a mondo aperto.

L'analisi certosina di DF cita anche l'incredibile impegno profuso da Guerrilla nella ricostruzione delle animazioni, nell'aumento della risoluzione delle texture ambientali e nell'ottimizzazione di scenari dalla rigogliosa vegetazione. Il team di Digital Foundry segnala però dei problemi nel caricamento, comunque marginali rispetto alle qualità dell'opera, nel caricamento di taluni oggetti, nel framerate di alcuni filmati e nel pop-in del fogliame.

Prima di lasciarvi ai commenti e alla video analisi di DF, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Horizon Forbidden West a firma di Giuseppe Arace.