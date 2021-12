Horizon Forbidden West: c'è tanto da dire sul gameplay, ecco cosa abbiamo scoperto

A circa due mesi dall’arrivo di Horizon Forbidden West su PS5 e PS4, la rivista Game Informer propone un coverage piuttosto esteso che ci permette di scoprire inedite e interessantissime informazioni sulla nuova avventura di Guerrilla Games.

L’articolo è firmato Kimberley Wallace: la redattrice ha potuto assistere a ben due differenti demo di Horizon 2, capaci di fornire uno sguardo più approfondito all’Ovest Proibito nel quale Aloy dovrà incamminarsi per sventare la terribile piaga che sta avvelenando il mondo. In questo nostro video riassumeremo i punti salienti emersi dal coverage, ma per una disamina più ricca ed estesa vi suggeriamo ovviamente di dare uno sguardo al nuovo numero di Game Informer.

Anzitutto, in questo sequel Guerrilla Games sembra aver portato su un livello ancora più elevato la caratterizzazione di Aloy. Sentendo il peso del mondo sulle proprie spalle, la protagonista avverte su di sé una fortissima pressione, che aumenterà progressivamente con l’avanzare dell’avventura. La sua crescita caratteriale si muove di pari passo con le rinnovate abilità in dotazione. In tal senso, in Horizon Forbidden West sarà presente un albero dei talenti più vasto rispetto al passato, che si ramifica in sei tipologie di gioco: Guerriera, incentrata sugli attacchi corpo a corpo; Cacciatrice, focalizzata sulle armi a lungo raggio; poi Sopravvissuta, specializzata nel recupero di risorse e di energia vitale; Infiltrata, perfetta per un approccio stealth; Trapper, capace di creare trappole; e infine Machine Master, con un focus sull’hacking delle macchine. Ognuno di questi percorsi non sarà però rigido e univoco: durante l’avanzamento sarà infatti possibile mescolare le differenti abilità per creare un ibrido all’insegna della libertà. Ciascuna specializzazione possiede approssimativamente tra le 20 e le 30 skill, con abilità passive e attive. All’interno di ogni ramo troviamo poi il cosiddetto Impeto Valoroso, un attacco speciale che può essere ricaricato con un’apposita barra.

Dopo questa infarinatura generale, l’autrice di Game Informer passa alla descrizione della prima demo a cui ha assistito. Questa porzione è ambientata nelle prime fasi di gioco, in un’area chiamata the Daunt, un canyon all’estremità orientale di Sundom. Si tratta a tutti gli effetti di una sorta di area tutorial, concepita per permettere ai giocatori di prendere confidenza con le nuove meccaniche ludiche: in sostanza, è l’ultima fermata prima della pericolosa frontiera dell’Ovest Proibito. Qui Aloy incontra nuove macchine simili ai facoceri, chiamate Bristleback, che si muovono in branco e usano le zanne per scavare in cerca di risorse. Sempre in questo luogo, la protagonista si imbatte poi in vecchie e nuove conoscenze: durante le cinematiche, la redattrice di Game Informer ha notato un grande miglioramento delle animazioni facciali e del motion capture. Ora Aloy sembra più espressiva che mai, in grado di comunicare con un solo sguardo una vasta gamma di emozioni.

Proseguendo nella demo, la protagonista raggiunge l’area di Chainscrape, dove può sfruttare un banco da lavoro per creare delle frecce potenziate e sconfiggere i Burrowers, creature concettualmente vicine alle lontre e alle donnole. Si muovono rapidamente, sono piuttosto feroci e possono anche emettere un suono per avvertire gli alleati e stanare le prede. Per evidenziare i punti deboli di simili bestie meccaniche, Aloy può contare su uno scan potenziato, il quale permette anche di comprendere se un nemico possiede un elemento chiave per il crafting o se è dotato di una parte di corazza indistruttibile. Oltre alle proprie abilità, in battaglia il giocatore potrà contare, in alcune circostanze, anche sull’aiuto di compagni che possono lanciare munizioni in caso di necessità. Non sempre, tuttavia, l’approccio aggressivo è quello più funzionale. Quando è a corto di risorse, ad esempio, l’utente può muoversi in stealth e aggirare le minacce.

Nell’insediamento visitato da Aloy è possibile notare come Guerrilla abbia posto grandissima enfasi nel miglioramento dell’ambiente: più denso, più popolato, e maggiormente vivo, non solo per una qualità grafica superiore, ma anche per animazioni assai perfezionate e per l’inedito comportamento dei personaggi. A detta di Game Informer, tutto sembra insomma più autentico. Ne è l’esempio lampante la taverna dell’insediamento, dove gli avventori si dilettano in brindisi e canzoni, udibili in sottofondo persino dopo essere usciti dalla locanda. Sempre in questa sorta di hub è possibile imbattersi in numerose side quest, punti di interesse e attività da compiere. Si trova addirittura un campo di addestramento dove gli utenti possono far pratica con il corpo a corpo, e imparare le combo passo dopo passo. Come ribadito ai microfoni di Game Informer, Guerrilla si è concentrata notevolmente sulle missioni secondarie, che ora dovrebbero apparire più elaborate, favorendo il legame con i vari personaggi incontrati nell’Ovest Proibito.

All’interno dell’insediamento è situato infine il banco da lavoro, sul quale migliorare armi e creare trappole o equipaggiamenti speciali. Alcuni strumenti in dotazione, come l'arco, possono essere potenziati anche per tre volte. Molti upgrade necessitano però di specifiche risorse recuperabili dalle macchine che popolano l’open world: pertanto sarà necessario avventurarsi per le lande selvagge e andare a caccia di determinati bersagli.

Gli abiti funzionano come le armi. Possiamo dunque migliorarne la resistenza, e inoltre le caratteristiche di alcuni pezzi di equipaggiamento incidono sulle abilità dello skill tree di Horizon Forbidden West. Combinando il giusto abito con appositi talenti, insomma, avremo anche la facoltà di massimizzare la potenza complessiva di Aloy. Passiamo ora alla seconda porzione di demo, situata in una fase più avanzata del gioco. Qui la protagonista è intenta a esplorare San Francisco, nel pieno dell’Ovest Proibito, all’interno di un panorama fatto di acqua, rovine e vegetazione tropicale. È il territorio dello Slitherfang, una gigantesca macchina ispirata al serpente a sonagli: un mostro pericolosissimo, che vomita fiotti di denso veleno, attacca con scariche elettriche e anche con un’onda sonora capace di stordire Aloy e impedirle di lottare per qualche secondo.

La redattrice di Game Informer descrive in maniera dettagliata questo spettacolare incontro, parlando di una boss fight mutevole, in cui il serpente meccanico si muove furiosamente distruggendo l’ambiente circostante e modificando progressivamente i propri pattern d’attacco. Sembra proprio, inoltre, che per abbatterlo il giocatore avrà a disposizione una buona varietà di approcci, per un combat system che fa della libertà e dell’inventiva i suoi punti di forza.

Infine vi ricordiamo che recentemente è stato scoperto il peso di Horizon Forbidden West per PS5, il nuovo gioco di Guerrilla Games esce a febbraio 2022 su entrambe le console Sony.