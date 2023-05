Horizon Forbidden West eletto gioco con la grafica migliore dai possessori di PS5

Sebbene sia un titolo cross-generazionale e sia ambientato in un vasto contesto open world, Horizon Forbidden West presenta una grafica da urlo grazie alle funzionalità del Decima Engine, il motore grafico proprietario di Guerilla Games.

All'interno di una discussione avvenuta nel subreddit di PS5, i possessori della console Sony si sono confrontati riguardo al titolo dalla grafica migliore presente ad oggi sulla piattaforma. L'autore originale del post ha citato nomi come Demon's Souls Remake, Metro Exodus e Kena: Bridge of Spirits, mentre altri utenti hanno citato altri giochi come God of War, The Last of Us Parte II e Death Stranding.

Tuttavia, il gioco che è stato nominato con più frequenza è stato proprio Horizon Forbidden West, il più recente capitolo della serie di Guerrilla dedicata alle avventure di Aloy nel puculiare mondo post-apocalittico ideato dallo studio olandese. I giocatori si sono detti particolarmente colpiti dall'aspetto grafico di Horizon Forbidden West Burning Shores, espansione che non per nulla è stata pubblicata esclusivamente su PlayStation 5, per sfruttare al meglio le potenzialità dell'ammiraglia di Sony e del Decima Engine. In caso siate interessati ad approfondirne i dettagli, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Horizon Burning Shores.

Siete d'accordo con questo verdetto? Qual è secondo voi il gioco graficamente più bello presente ad oggi su PlayStation 5? Fateci sapere la vostra.