Horizon Forbidden West esce oggi, ecco il trailer con i riconoscimenti della stampa

In occasione del lancio di Horizon Forbidden West, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato il trailer con le citazioni ed i riconoscimenti della stampa, il gioco di Guerrilla è stato accolto calorosamente da pubblico e critica e finalmente è disponibile su PS4 e PS5.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Horizon Forbidden West per PS5 ed alla nostra analisi di Horizon Forbidden West per PS4, il gioco come detto ha ricevuto numerose lodi dalla stampa specializzata e generalista in tutto il mondo, adesso anche il pubblico potrà mettere le mani sulla nuova avventura di Aloy e partire per un viaggio verso l'Ovest Proibito.

Per festeggiare l'uscita del gioco, Sony ha organizzato una grande campagna marketing in tutto il mondo che include ad esempio una statua di Aloy nel cuore di Firenze e un enorme Clawstrider in un parco di Sydney, senza dimenticare la pubblicità di Horizon Forbidden West a Londra.

La compagnia non si è certo risparmiata per promuovere al meglio il sequel di Horizon Zero Dawn, gioco uscito nel 2017 e capace di vendere in totale venti milioni di copie su PS4 e PC, dando vita ad un nuovo franchise che si espanderà in futuro con l'arrivo di Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2.