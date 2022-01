Horizon Forbidden West: nuovo evento State of Play in vista? Un insider ne è certo

Dalle colonne del suo profilo Twitter, l'ormai celebre insider Tidux riflette sulla sempre più prossima uscita dell'esclusiva PlayStation Horizon Forbidden West e, rivolgendosi ai suoi follower, si dice certo del fatto che Guerrilla Games e Sony stiano organizzando un importante evento State of Play.

La "gola profonda" del colosso tecnologico giapponese evita inutili giri di parole e specifica che "siamo ormai nel 2022. C'è uno State of Play pianificato per inizio febbraio, sarà dedicato a Horizon Forbidden West". A voler dar retta all'insider, quindi, lo show digitale dovrebbe precedere di pochi giorni la commercializzazione del kolossal sci-fi di Guerrilla, presumibilmente per offrire agli appassionati una visione d'insieme sulle novità di gameplay e un'infarinatura sui contenuti inediti.

In passato, Tidux ha dato più volte prova dell'attendibilità delle sue anticipazioni, basti citare in tal senso il leak delle funzionalità del DualSense di PS5 del gennaio 2020 con le indiscrezioni, puntalmente verificatesi al lancio della console Sony, sull'aggiunta di un microfono, sull'abbandono della Light Bar del DualShock 4 e su aspetti come il feedback aptico, la maggiore autonomia della batteria e la connettività USB-C.

A prescindere dalla veridicità o meno delle passate anticipazioni di Tidux, invitiamo chi ci segue a prendere con le dovute cautele questi nuovi leak e a considerarli come tali fino all'annuncio (o alla smentita) da parte del team PlayStation. Intanto, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è previsto al lancio per il 18 febbraio su PS4 e PlayStation 5.