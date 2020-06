Horizon Forbidden West: l'evoluzione grafica del Decima Engine scondo DF

Nella loro ultima video analisi, i ragazzi di Digital Foundry hanno posto sotto la loro lente d'ingrandimento le scene di gameplay ammirate nel reveal trailer di Horizon Forbidden West su PS5 per scoprire come si è evoluto il motore grafico di Guerrilla Games.

Riprendendo gli spezzoni di gameplay immortalati nel video di annuncio del sequel nextgen di Horizon Zero Dawn, i celebri "tecnici videoludici" si sono soffermati sui numerosi cambiamenti apportati dagli sviluppatori olandesi per traghettare su PlayStation 5 il loro motore grafico, il Decima Engine.

Come giustamente sottolineato da DF nella video analisi che trovate a inizio articolo, nel primo trailer di Forbidden West si nota un netto aumento nel livello di dettaglio delle texture e delle mesh rispetto all'ultimo progetto spinto dal Decima Engine, ovvero Death Stranding. Sempre nel video di annuncio della nuova avventura sci-fi di Aloy è possibile osservare degli effetti di illuminazione sensibilmente più evoluti, delle ambientazioni più ricche di dettagli (specie per quanto riguarda la densità del fogliame), delle ombre decisamente più nitide e degli effetti volmetrici che Digital Foundry definisce come "assolutamente straordinari".

Prima di lasciarvi al nuovo video di approfondimento di DF, vi rimandiamo a questo articolo e alle ultime dichiarazioni dei vertici di Guerrilla per fissare l'uscita di Horizon Forbidden West nel 2021 su PS5.