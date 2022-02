Horizon Forbidden West ha finali multipli oppure no?

Come già visto nel primo episodio della serie, anche in Horizon Forbidden West la narrativa ricopre un ruolo centrale all'interno della produzione disponibile su PlayStation 5 e PS4. Questa volta Aloy esplorerà le pericolose terre dell'Ovest Proibito, per una vicenda piena di rivelazioni e colpi di scena.

Trattandosi di un Action/RPG di stampo open world e story-driven, Horizon Forbidden West avrà finali multipli oppure no? La risposta è negativa: il titolo firmato Guerrilla Games ha un unico epilogo uguale per tutti i giocatori, con la storia principale che segue un suo corso preciso e non viene influenzata in maniera significativa dalle azioni compiute dagli utenti nel corso dell'avventura. Un'impostazione che comunque non stupisce, considerato che già Horizon Zero Dawn godeva di un singolo finale.

Ciò comunque non toglie la possibilità di andare incontro a numerose sorprese nel corso del nostro cammino attraverso l'Ovest Proibito: esplorando con attenzione il mondo di gioco, ad esempio, è possibile imbattersi nell'easter egg di God of War presente in Horizon Forbidden West, un omaggio di Guerrilla all'amatissima opera pubblicata da Santa Monica Studio su PS4 nel 2018 e ora disponibile anche su PC. Per quanto riguarda invece il grado di sfida del nuovo viaggio di Aloy, ecco cosa cambia tra i livelli di difficoltà di Horizon Forbidden West.