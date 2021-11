Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima e Returnal su PC: nuovo leak di Geforce Now

Dopo aver svelato una serie innumerevole di titoli in arrivo sul mercato PC con il precedente leak, altri nomi sono stati trafugati dal databse di NVIDIA GeForce Now. Tra i nuovi giochi emersi negli elenchi, figurano anche alcune tra le più grandi esclusive PlayStation.

Tra i titoli che potrebbero ricevere un porting su PC troviamo titoli di prima fascia come Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Returnal, ed anche Sackboy A Big Adventure e Ratchet & Clank (probabilmente si parla del reboot pubblicato nel 2016). Il leak svela persino le possibili date di pubblicazione dei giochi:

Horizon Forbidden West - 30/09/2022

Returnal - 30/04/2022

Ghost of Tsushima - 08/02/2022

Sackboy: A Big Adventure - 01/05/2022

Ratchet & Clank - 03/10/2022

È possibile che le date rappresentino dei semplici placeholder, o che non siano aggiornati ai più recenti piani di pubblicazione di Sony. Per quanto non si possa attualmente avere conferme ufficiali, sappiamo come il precedente leak di NVIDIA abbia correttamente anticipato l'annuncio di diversi giochi. La tech company ha però chiarito che negli elenchi figurano anche "giochi speculativi".

In ogni caso, è ormai ben chiara la strategia di Sony, che per espandere il suo ecosistema ha creato l'etichetta PlayStation PC per i porting delle sue grandi esclusive. L'idea di allargare il bacino d'utenza di PlayStation è stata particolarmente apprezzata da Mat Piscatella di NPD Group.