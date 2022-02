Horizon Forbidden West giocato da Ashly Burch: la doppiatrice di Aloy sfida un Aspidente!

Dopo aver prestato la propria voce alla guerriera Aloy, l'attrice e doppiatrice Ashly Burch reindossa i panni della protagonista di Horizon Forbidden West per andare a caccia di Macchine in un video speciale confezionato da Guerrilla per festeggiare la commercializzazione del kolossal sci-fi su PS4 e PS5.

In compagnia della Community Manager di Guerrilla Games Chante Goodman, Burch mostra di che pasta è fatta completando agilmente tutta una serie di incarichi nella dimensione a mondo aperto dell'ultima esclusiva Sony.

Le attività svolte dalla doppiatrice di Aloy spaziano dagli incarichi iniziali alle sfide più complesse, non ultima quella che la vede fronteggiare un Aspidente dopo aver padroneggiato le dinamiche di gameplay più complesse e le tecniche più efficaci per abbattere le Macchine più temibili.

Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi ricordiamo che sulle pagine della sezione Cinema di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento a firma di Ivan Marra sulle 5 attrici perfette per un film su Aloy e la serie di Horizon. Tornando all'ultima avventura di Aloy nell'Ovest Proibito del GDR sci-fi di Guerrilla, vi invitiamo a leggere la nostra guida con trucchi di Horizon Forbidden West, perfetta sia per i neofiti che per chi ha già indossato i panni di Aloy nella sua precedente epopea di Horizon Zero Dawn.