Horizon Forbidden West giocato in anticipo su Twitch, uno streamer tedesco è stato bannato

Horizon Forbidden West esce il 18 febbraio ma alcuni streamer tedeschi hanno iniziato a streammare il gioco su Twitch in anticipo, ricevendo come punizione un ban di 48 ore, come accaduto a Ranton.

A inizio settimana è scaduto l'embargo per la pubblicazione delle recensioni e video recensioni di Horizon Forbidden West mentre le restrizioni legate alle trasmissioni in streaming di gameplay dovrebbero scadere nelle prossime ore, al momento però non è ancora possibile trasmettere Horizon Forbidden West e per questo gli streamer hanno ricebuto il ban da Twitch.

Horizon Forbidden West sarà giocabile per tutti dalla mezzanotte del 18 febbraio, se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Horizon Forbidden West per PS5, nei prossimi giorni sulle nostre pagine e sui nostri canali troverete ulteriori approfondimenti sull'opera di Guerrilla Games, il titolo è stato accolto positivamente dalla stampa internazionale e i giocatori non vedono l'ora di avventurarsi verso l'Ovest Proibito di Horizon Forbidden West.

Se non volete arrivare impreparati, non perdetevi il nostro riassunto di Horizon Zero Dawn, un recap della storia del primo gioco e dell'espansione The Frozen Wilds, così da rinfrescare la memoria prima di iniziare a giocare con il sequel di una delle esclusive PlayStation più apprezzate e vendute di sempre.