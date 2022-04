Horizon Forbidden West: giocatori in protesta per i nerf alle armi leggendarie

Guerrilla Games ha recentemente distribuito la patch 1.09 di Horizon Forbidden West, ed oltre ad aver apportato numerose correzioni grafiche e tecniche, il team olandese ha anche introdotto un'utile opzione di gameplay per semplificare la vita ai giocatori.

Non tutti sono però rimasti soddisfatti dei cambiamenti introdotti con l'aggiornamento. Diversi utenti si sono riversati sulle pagine di reddit per discutere animatamente delle modifiche al bilanciamento introdotte da Guerrilla Games con questa patch, che a quanto pare hanno toccato in modo particolare l'efficacia delle armi leggenderie.

Come possiamo evincere dal post pubblicato dall'utente Ignimbrite, alcune armi leggendarie dell'action-adventure infliggono molto meno danno rispetto a prima, e le pongono in sostanza allo stesso livello di altri strumenti più comuni (alcune tra le armi coinvolte sono gli archi Death Seeker e Forgefall), seppur con degli slot di customizzazione aggiuntivi.

I giocatori si sono detti particolarmente contrariati dal momento che alcuni di loro hanno farmato le risorse richieste dalle armi leggendarie, per poi veder vanificato il loro lavoro: "Davvero, perché l'avete fatto? È un dannato single player", è la dichiarazione dell'autore del post da cui traspare non poca frustrazione. Il problema sembra così evidente che alcuni si dicono convinti che si sia trattato di un errore, e che presto Guerrilla interverrà nuovamente per mettere una pezza alla situazione. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.