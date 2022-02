Horizon Forbidden West è un gioco Open World oppure no?

Horizon Forbidden West è il titolo più caldo di Sony di inizio 2022. A partire dal 18 febbraio i possessori di PS5 e PS4 potranno godersi la nuova avventura di Aloy, ambientata stavolta nelle pericolose terre dell'Ovest Proibito.

A proposito del nuovo scenario, Horizon Forbidden West è un titolo open world o no? Esattamente come il predecessore, Horizon Zero Dawn, anche il nuovo capitolo è a tutti gli effetti un open world. I giocatori saranno quindi liberi di esplorare la mappa e gli ambienti di gioco come ritengono più opportuno, dedicandosi al completamento delle missioni principali oppure concentrando i proprio sforzi sulle numerose tipologie di attività secondarie offerte dall'opera firmata Guerrilla Games.



Tanti saranno i pericoli e gli ostacoli da affrontare nell'Ovest Proibito, con la nostra eroina che si scontrerà con diverse nuove, temibili macchine che dominano i nuovi scenari ambientati tra la California, il Nevada e lo Utah. L'avventura promette inoltre di intrattenere molto a lungo, almeno stando alle dichiarazioni del director Mathijs De Jonge su quanto dura Horizon Forbidden West, che promette di superare di gran lunga la longevità di Zero Dawn.



Vi siete mai chiesti invece quanti anni ha Aloy in Horizon Forbidden West? Ecco a grandi linee l'età della ragazza nel corso dei due capitoli della serie che la vedono protagonista.