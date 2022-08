Horizon Forbidden West è 'un gioco stupefacente', parola di John Carpenter

Il leggendario regista John Carpenter non ha mai nascosto la sua passione per i videogiochi, un hobby al quale si decida regolarmente ancora oggi a 74 anni. Nel corso di un'intervista con The New Yorker ha avuto modo di parlare approfonditamente del suo grande interesse per il mondo videoludico, elogiando alcuni giochi in particolare.

Durante l'intervista John Carpenter ha rivelato di aver avuto problemi con Red Dead Redemption 2: nello specifico non riusciva a salire in groppa al cavallo, pur specificando di aver apprezzato moltissimo l'opera firmata Rockstar Games. Ma l'autore di classici del cinema quali La Cosa, Essi Vivono ed Halloween ha manifestato tutto il suo amore per Horizon Forbidden West, l'ultima fatica di Guerrilla Games disponibile da febbraio 2022 su PlayStation 5 e PS4.

"Ho fatto questo gioco incredibile che si chiama Horizon Forbidden West, è un gioco stupefacente", così lo definisce Carpenter che, tra l'altro, non è la prima volta che esprime parole di grande elogio verso il gioco. Già a ridosso dell'uscita sul mercato John Carpenter era rimasto stregato da Horizon Forbidden West, arrivando a complimentarsi anche con Ashly Burch, doppiatrice di Aloy, per il lavoro svolto con il personaggio.

Condividendo altri aneddoti videoludici, il regista rivela che il primo gioco in assoluto da lui giocato è stato Sonic The Hedgehog nel 1992. "Qui è dove ho iniziato e dove mi sono innamorato dei videogiochi", confessa Carpenter, che negli ultimi tempi si è concentrato prevalentemente su Fallout 76: "Lo sto giocando già da un bel po'. I giochi di Fallout sono divertenti, mi piace il loro mondo post-apocalittico. Questo gioco ha avuto un lancio difficile con bug e problemi vari, ma mi piace davvero molto", racconta il regista.

Anche voi siete rimasti colpiti da Horizon Forbidden West e dagli altri giochi citati da Carpenter?