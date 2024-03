Horizon Forbidden West, dove gira meglio? Il confronto tra le versioni PS5 e PC

La versione PC di Horizon Forbidden West ha soddisfatto l'utenza PC, che ha accolto nel migliore dei modi il port realizzato da Guerrilla Games e Nixxes Software. La nuova edizione dell'action-adventure di Sony è stata messa a confronto con la versione originale per PlayStation 5 all'interno di un video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits.

Come potete osservare dando uno sguardo al filmato che trovate in apertura, le differenze tra le due versioni di Horizon Forbidden West non sono particolarmente marcate. Su PC, il gioco impiega sostanzialmente i medesimi asset dell'edizione console, ma può qui vantare una maggiore risoluzione delle texture e filtri di maggiore qualità. C'è inoltre da tenere in considerazione che su PC è possibile far coesistere i più alti preset grafici con i 60fps (o oltre), ed ottenere quindi la miglior resa grafica possibile senza andare a compromettere l'impianto grafico. Ovvi vantaggi di giocare su PC, a patto di possedere una configurazione adatta al caso.

L'ottimo lavoro svolto da Nixxes Software premia dunque l'edizione PC, ma è notevole come Horizon Forbidden West rimanga un'esperienza assolutamente lodevole su console PlayStation 5, dove offre tutt'oggi una delle esperienze visive di maggior impatto presenti sulla piattaforma Sony.

Horizon Forbidden West ha recentemente ricevuto una patch che ha corretto l'HDR su PC.

