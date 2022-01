Horizon Forbidden West è Gold, Guerrilla festeggia mostrando il gioco su PS4 Pro

Horizon Forbidden West è ufficialmente entrato in fase Gold, come confermato dal nuovo post pubblicato da Guerrilla Games sui suoi canali social. Questo significa che lo sviluppo può dirsi ormai completato, con la software house che passerà ora alle fasi di stampa e distribuzione dell'action game.

Per festeggiare in grande stile, lo studio olandese ha deciso di mostrare per la prima volta degli scorci di gameplay catturati su PlayStation 4 Pro, dopo aver abbondantemente presentato l'ambizioso open world in versione PlayStation 5. Le nuove clip di gioco, che vi abbiamo riportato più in basso, ci consentono di osservare le variegate tribù, le ispirate ambientazioni, e le fascinose creature robotiche che popoleranno l'Ovest Perduto e che affronteremo nelle vesti dell'impavida Aloy.

"La tribù Utaru vive a Plainsong, anche se le terre che abitano sono state pesantemente colpite dalla misteriosa piaga rossa. In questa clip, dai un'occhiata al loro modo di vivere nelle enormi tettoie di paglia, costruite sopra le antenne radar del Vecchio Mondo.

I Clamberjaws sono un nemico pericolosamente agile, che ti terrà all'erta durante i combattimenti. Dai un'occhiata a cosa puoi aspettarti quando li incontri nelle terre selvagge.

Ricordi i Bristleback mostrati nel nostro trailer di annuncio? Sono un degno avversario, specialmente quando si trovano in branco come mostrato in questa clip".

Horizon Forbidden West sarà disponibile su PS4 e PS5 a partire dal 18 febbraio. Secondo i recenti avvistamenti il gioco peserà quasi 100GB. Per tutti gli ulteriori approfondimenti sull'esclusiva Sony, vi rimandiamo alla nostra anteprima esclusiva su Horizon Forbidden West.