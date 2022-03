Horizon Forbidden West o Gran Turismo 7 a 29.98 da GameStop portando indietro l'usato

GameStop lancia una nuova offerta PlayStation che vi permetterà di acquistare, fino al 30 marzo, Horizon Forbidden West o Gran Turismo 7 al prezzo di 29,98 euro. Come? Semplicemente portando indietro i tuoi giochi usati.

Fino al 30 marzo, portando in negozio (ecco come trovare il negozio GameStop più vicino) due giochi usati validi per la promozione potrete acquistare Horizon Forbidden West o Gran Turismo 7 per PS4 e PS5 a 29,98 euro. Nel caso decidiate di comprare la versione PS4 potrete portare indietro giochi per qualsiasi piattaforma (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch) mentre se siete interessati alle versioni per PlayStation 5 la promo è valida solo portando indietro due giochi PS5 e Xbox Series X.

Sul sito della catena potete controllare la validità dei giochi usati da GameStop vi basterà cercare il titolo di vostro interesse e controllare la presenza del bottone "Gioco valido per le promozioni" nella pagina del prodotto, in questo caso il gioco è valido e verrà accettato per la promozione, se non visualizzate alcun messaggio invece il gioco non verrà ritirato per la promo ma potrete sempre portarlo in negozio per ottenere una valutazione sull'usato.

Infine, vi ricordiamo che prosegue solo in negozio la supervalutazione PS4 e PS4 PRO, portando indietro la vostra console usata riceverete fino a 220 euro in contanti.