Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 a 9,98€ da GameStop: ecco come approfittarne!

All'inizio del mese di agosto, GameStop decide di lanciare un'allettante offerta per gli utenti che fossero particolarmente interessati a mettere presto le mani su Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, due delle maggiori esclusive PlayStation pubblicate nei mesi scorsi.

Il retailer lancia una nuova ondata di offerte valide fino al 14 agosto e dedicate ai possessori di PS5 che include alcuni tra i più ambiti titoli disponibili per le console Sony. Tra questi possiamo citare Gran Turismo 7 - 25th Anniversary Edition (79,98€), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales per PS5 e PS4 (39,98 €), Uncharted: Raccolta l’Eredità dei Ladri per PS5 (29,98 €) e Horizon Forbidden West a 59,98 per PS5 (disponibile anche la special edition a 69,98 €). I giocatori PlayStation 4, invece, potranno invece approfittare delle offerte legate a MediEvil (19,98 €), God of War (9,98 €), Bloodborne (9,98 €) e The Last of Us Parte 2 (19,98 €).

Come dicevamo, un'offerta speciale permette infine di accaparrarsi Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 a soli 9,98 euro riportando in negozio uno dei titoli validi per le promozioni PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One o Nintendo Switch. Per maggiori informazioni al riguardo potete visitare il sito ufficiale di GameStop e rivolgervi al vostro punto di vendita di fiducia.