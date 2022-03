Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7: dicci di più!

Horizon: Forbidden West e Gran Turismo 7 sono le due più recenti esclusive del catalogo PlayStation, disponibili ora su PS4 e PS5. Cosa ne pensi di questi due titoli? Li hai già acquistati? Ti sono piaciuti? Vogliamo sapere la tua opinione!

A breve distanza l'una dall'altra, due grandi esclusive PlayStation sono arrivate sul mercato. Parliamo ovviamente di Horizon: Forbidden West e Gran Turismo 7, due produzioni sontuose e ambiziose, che caratterizzano fortemente la lineup delle console Sony. Si tratta di due titoli molto attesi, accolti positivamente da pubblico e critiche e che sottolineano la volontà di PlayStation di offrire sempre nuove esperienze di qualità ai giocatori.



Entrambe le esclusive sono uscite sia in versione PS4 che PS5, con la possibilità per gli utenti PlayStation 4 di effettuare un upgrade alla versione per la console di attuale generazione. Hai acquistato una di queste due esclusive, e se sì, in che versione? Rispondi al sondaggio che trovi qui sotto sull'approccio e le abitudini degli utenti Sony.