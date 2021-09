Horizon Forbidden West: grandi novità per le abilità e i poteri degli abiti di Aloy

Il ricchissimo speciale del PlayStation Blog dedicato a Horizon Forbidden West e l'evoluzione di Aloy non è stato avaro di sorprese anche per chi, pur guardando con estremo interesse ai miglioramenti grafici del titolo, desidera ricevere ulteriori dettagli sull'esperienza di gameplay vera e propria.

Ovviamente, anche i ragazzi di Guerrilla Games sono consapevoli di questo desiderio manifestato a più riprese dalla community e, proprio per questo, decidono di arricchire l'approfondimento del PS Blog con delle informazioni più esaustive su uno degli aspetti più importanti del gameplay, ovvero la gestione delle abilità e la progressione dei poteri di Aloy nell'esplorazione della mappa open world di Horizon Forbidden West.

A tal proposito, il Lead Character Artist di Guerrilla Games, Bastien Ramisse, integra al suo focus sullo sviluppo crossgen di Horizon Forbidden West un chiarimento sull'esperienza di gioco da vivere nell'esclusiva Sony: "Offriremo un ampio assortimento di abiti per Aloy che le consentiranno di proteggersi dai pericoli ambientali. Questi abiti saranno acquistabili dai mercanti ma potranno essere recuperati anche esplorando il mondo di gioco. Una novità che riguarda la gestione degli abiti sta nel fatto che per ciascuno di essi ci saranno delle abilità specifiche e già assegnate".

A detta di Ramisse, quindi, nel corso dell'avventura potremo servici di questi abiti per migliorare l'esperienza di gameplay sfruttando un ventaglio particolarmente ricco e variegato di abilità, ma non solo: "Sarà possibile migliorare le proprie capacità in modi molto diversi. Una di queste innovazioni riguarderà l'aggiunta di un set originale di abilità che permetterà ai giocatori di potenziare al massimo le singole capacità di Aloy, ma torneremo a parlare di questa funzione un'altra volta...".