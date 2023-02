Horizon Forbidden West gratis: link per il download su PS4 e PS5 con PlayStation Plus

Horizon Forbidden West è gratis da oggi come parte della lineup PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2023, il gioco può essere riscattato direttamente dalla console (PS4 o PS5) ma per chiunque preferisca il download tramite app o browser, ecco il link diretto.

Potete aggiungere il gioco alla coda dei download cliccando sul link che trovate qui sotto, una gran comodità se non avete modo di accendere la console nell'immediato ma volete comunque iniziare il download di Horizon Forbidden West.

Il gioco viene proposto in versione Standard per PlayStation 4 e PlayStation 5, mentre la Digital Deluxe Edition resta a pagamento anche per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium. Al momento non sappiamo fino a quando il gioco resterà disponibile in catalogo, Sony non ha comunicato una data per l'eventuale rimozione dalla lineup PS Plus.

Tra i nuovi giochi PlayStation Plus Premium ed Extra di febbraio per PS4 e PS5 trovano spazio anche Borderlands 3, Tekken 7, Ace Combat 7 Skies Unknown, I Am Setsuna, Resident Evil VII Biohazard e Scarlet Nexus, oltre al classico The Legend of Dragoon per PS1. Un mese davvero interessante per gli abbonati ai due livelli superiori di PlayStation Plus, con tanti nuovi giochi disponibili per il download.