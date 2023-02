Horizon Forbidden West gratis da oggi su PlayStation Plus: tutti i giochi di febbraio

Da martedì 21 febbraio, gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium possono scaricare nuovi giochi per PS4 e PS5: un mese davvero ricco, con Horizon Forbidden West, Scarlet Nexus, Borderlands 3 e Resident Evil VII, solamente per citare alcuni dei titoli disponibili da oggi per il download.

L'offerta di questo mese per gli abbonati Extra e Premium include oltre a grandi blockbuster anche titoli minori ma ugualmente interessanti come Oninaki, I Am Setsuna e Lost Sphear.



PlayStation Plus & Extra Premium febbraio 2033

Horizon Forbidden West PS4 e PS5

Resident Evil VII Biohazard PS4

Scarlet Nexus PS4 e PS5

Borderlands 3 PS4 e PS5

The Quarry PS4 e PS5

Outriders PS4 e PS5

Tekken 7 PS4

Ace Combat 7 Skies Unknown PS4

Earth Defense Force 5 PS4

Oninaki PS4

Lost Sphear PS4

I Am Setsuna PS4

The Forgotten City PS4 e PS5

A questi si aggiungono anche i, ovvero The Legend of Dragoon, Wild Arms 2 e Harvest Moon Back to Nature (tutti usciti sulla prima PlayStation) e Destroy All Humans, in versione remake per PS4 compatibile con PS5.Gli abbonati Premium ed Extra possono scaricare anche i giochi gratis PlayStation Plus Essentials di febbraio 2023 , la lineup del mese include