Horizon Forbidden West gratis su PlayStation Plus: quando esce e che abbonamento serve?

Horizon Forbidden West è uno dei giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2023, ma facciamo chiarezza sulla data di uscita e sul tipo di abbonamento necessario per procedere con il download del gioco.

Horizon Forbidden West è disponibile per il download da martedì 21 febbraio, nei formati PlayStation 4 e PlayStation 5, dunque entrambe le versioni del gioco vengono a messe a disposizione degli abbonati. Per poter scaricare il gioco di Guerrilla Games dovrete possedere un abbonamento Extra o Premium, il gioco non è in catalogo per gli abbonati Essentials. Non si tratta, è bene dirlo, di una demo o di una versione di prova bensì del gioco completo.

Ricapitolando dunque: Horizon Forbidden West esce il 21 febbraio su PlayStation Plus Extra e Premium, disponibile in versione PS4 e PS5, Sony non ha comunicato una eventuale data di rimozione dal catalogo e dunque non sappiamo se il gioco resterà in lista per un periodo di tempo limitato o per sempre.

Si tratta insomma di una bella occasione per provare con mano una delle più chiacchierate esclusive Sony per PlayStation 4 e PlayStation 5, e sebbene Horizon Forbidden West abbia venduto meno del previsto, il gioco di Guerrilla è un titolo sicuramente valido e da provare. Approfittiamo dell'occasione per ricordare che dal 17 al 19 febbraio PlayStation Plus è gratis per tutti.