Horizon oltre Forbidden West: Guerrilla assume per espandere il franchise

Nel mentre proseguono senza sosta i lavori per ultimare l'attesissimo Horizon Forbidden West, in uscita il 18 febbraio 2022 su PS5 e PS4, Guerrilla Games sta già pianificando il futuro del suo franchise di punta e a possibili soluzioni per raccontare nuove storie ambientate nell'universo di Aloy.

Questo è quanto è possibile evincere da un recente annuncio della software house olandese, la quale si dice in cerca di nuovi collaboratori per "stabilire, mantenere ed espandere il marchio Horizon. Ciò include la cura della community, il marketing, le pubbliche relazioni, le licenze e tutti gli aspetti di costruzione del franchising del marchio Horizon. Il team si prende cura anche del nome e della cultura dello studio Guerrilla".



Il Co-Dev Producer di cui si dice in cerca lo studio dovrà entrare in contatto con realtà esterne a Guerrilla, presso cui stanno già prendendo vita progetti paralleli della serie di Horizon. "In questo ruolo, farai parte di un gruppo specializzato che sovrintende a progetti di giochi prodotti esternamente. Fungerai come un'estensione integrale del team di sviluppo sia interno che esterno, gestendo le aspettative, cercando costantemente opportunità per migliorare l'efficienza, introdurre nuove idee ed evolvere le tecniche di produzione e reporting".



Settimane fa si parlava di un possibile Horizon per PlayStation VR sviluppato da Firesprite, casa di sviluppo recentemente acquisita da Sony: che l'annuncio abbia implicitamente a che fare con questo vociferato progetto?