Horizon Forbidden West: Guerrilla parla del gameplay e della narrazione

Di Horizon Forbidden West sappiamo purtroppo molto poco e proprio per questo GamesRadar ha voluto indagare contattando Guerrilla Games con l'obiettivo di ottenere maggiori dettagli sul progetto. Un buco nell'acqua? Non del tutto...

Un portavoce dello studio ha confermato alla testata che Horizon Forbidden West recupererà molti degli elementi chiave di Zero Dawn, proposti in versione migliorata: "ad esempio il sistema di combattimento era piuttosto stimolante dal momento che ogni macchina richiedeva un approccio diverso per essere sconfitta."

Ci saranno però delle novità: "come si vede anche dal trailer di presentazione, tuttavia non è ancora il momento per parlarne e di alcuni aspetti probabilmente non parleremo mai, lasciando che siano i giocatori a scoprire cosa abbiamo preparato per loro."

Horizon Forbidden West darà ovviamente ampio spazio anche alla narrazione e alla lore del mondo creato da Guerrilla, con la trama che ricoprirà un ruolo fondamentale nell'avventura. Non ci sono purtroppo altre informazioni e dunque sostanzialmente non sono emerse novità di grande rilievo.

Guerrilla ha accelerato lo sviluppo di Horizon Forbidden West dopo aver terminato il supporto post lancio di Horizon Zero Dawn per PC, il gioco è atteso nel corso del 2021 su PS4 e PlayStation 5, la data di lancio non è ancora stata resa nota da Sony.