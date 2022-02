Horizon Forbidden West: Guerrilla spiega perché gira così bene su PS4

Horizon Forbidden West è ad un giorno di distanza dal debutto ufficiale su console PlayStation, e Guerrilla Games coglie l'occasione per svelare degli interessanti retroscena sullo sviluppo dell'action game open world.

Nel corso di un'intervista concessa ad Engadget, il game director Mathijs de Jonge e il technical director Michiel van der Leeuw hanno discusso del modo in cui lo studio olandese ha gestito lo sviluppo di un titolo ambizioso come Forbidden West su PlayStation 5 e PlayStation 4.

Guerrilla si è innanzitutto detta entusiasta di poter dare ai giocatori PlayStation 5 una versione arricchita dell'esperienza di gioco: "Fin dall'inizio, abbiamo puntato ad avere personaggi, ambienti, e vegetazione ad alta fedeltà su PS5. Quindi ci sono modelli diversi per la versione PS4, ma con lo stesso tipo di atmosfera durante il gioco".



La pandemia globale ha posto dei seri ostacoli allo sviluppo interno, ma il team ha deciso di far proseguire le fasi di playtest da remoto utilizzando la tecnologia streaming di PlayStation Now. In questo modo, l'unica build che i playtester potevano provare con mano era quella PS4 (sulle nostre pagine trovate un'analisi tecnica della versione old gen di Horizon Forbidden West): "A causa della pandemia, siamo dovuti passare ai test di riproduzione remota. In un certo senso, avere la versione PlayStation 4 è stato un grande vantaggio perché ciò significava che dovevamo davvero portare la build in buone condizioni piuttosto che concentrarci solo sulla versione PS5".

Naturalmente, rimaneva al contempo fondamentale riuscire a conferire un valore aggiunto alla versione next-gen: "Guardavamo gli screenshot per ogni singolo dettaglio sullo schermo, che fosse l'erba, il cielo, le foglie, il tessuto, i capelli: tutto avrebbe dovuto avere qualcosa per cui capire immediatamente che si trattava della versione PS5".



