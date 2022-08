Horizon Forbidden West: Guerrilla svela ogni segreto della Las Vegas del futuro

Anche oggi il blog ufficiale di PlayStation si è aggiornato con un interessante post: questa volta si parla di Horizon Forbidden West, dal momento che il team di sviluppo ha deciso di svelare ai giocatori il processo creativo di una delle aree più avanzate dell'avventura di Aloy per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Prima di procedere nella lettura di questa notizia, va precisato che le informazioni che troverete in merito all'area di Horizon Forbidden West potrebbero contenere anticipazioni sulla trama: vi suggeriamo quindi di continuare solo se non temete spoiler oppure se avete già completato il gioco.

L'approfondimento pubblicato da Guerrilla sul portale ufficiale riguarda la Las Vegas del futuro, dal momento che ha richiesto alla software house un gran lavoro. Sebbene siano trascorsi 1.000 anni, infatti, la città americana è perfettamente riconoscibile, e ciò è dovuto all'attenzione per i particolari dei membri del team di sviluppo. Stando alle dichiarazioni di Samantha Schoonen, progettista missioni di Guerrilla, il team ha analizzato approfonditamente le strade di Las Vegas e i suoi casinò per valutare quali strutture inserire nel gioco. Le possibilità erano tantissime e Guerrilla ha pensato persino di inserire montagne russe distrutte, navi pirata e piscine. Non a caso, il posizionamento delle varie strutture è stato rivisto più e più volte sia per favorire l'esplorazione che per creare un paesaggio dall'incredibile colpo d'occhio.

Un'altra importante sfida della software house era rappresentata dall'acqua: l'intera missione ambientata a Vegas è ambientata sott'acqua e ciò ha richiesto un ulteriore lavoro affinché la navigazione fosse godibile sia da giocare che da vedere. A tal proposito, grande attenzione è stata riposta nella realizzazione di spazi angusti che potessero trasmettere paura al giocatore: sott'acqua Aloy non può combattere e deve quindi tenersi alla larga dalle mostruose macchine acquatiche che si aggirano per gli edifici sommersi di Las Vegas.

Prima di lasciarvi al post del blog ufficiale con tutti i dettagli sulla creazione di Vegas, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è tornato al primo posto nella classifiche inglesi.