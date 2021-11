Horizon Forbidden West: Guerrilla svela tanti nuovi dettagli sulle macchine

Manca ancora qualche mese all'arrivo sugli scaffali di Horizon Forbidden West, ma Guerrilla Games continua a stuzzicare i fan con una serie di articoli attraverso i quali vengono approfonditi specifici aspetti dell'esclusiva PlayStation e, questa volta, si parla delle pericolose creature robotiche che si aggirano per il mondo di gioco.

Grazie alle parole del Principal Machine Designer Blake Politeski e dell'Asset Art Lead Maxim Fleury, i quali hanno pubblicato un post sul blog ufficiale PlayStation, è possibile conoscere una serie di interessanti informazioni riguardanti le macchine che affronteremo nei panni di Aloy. I due sviluppatori hanno confermato che quelle viste nel primo capitolo della serie fungevano da 'base di partenza', la quale è stata espansa e migliorata in occasione di Horizon Forbidden West. Nel post si parla infatti della grande attenzione con la quale le varie macchine sono state create dal punto di vista estetico e con cui sono state posizionate in maniera credibile nei vari biomi della mappa.

Oltre ad essersi ispirati agli animali, i programmatori di Guerrilla hanno creato questi avversari con l'obiettivo di fargli avere comportamenti di diverso tipo: il Sunwing, ad esempio, dovrà ricaricare le proprie energie tramite la luce solare e durante questo processo potremo approfittarne per infliggergli un duro colpo. Altri nemici, invece, si diletteranno a cercare oggetti nella sabbia e potremo approfittare del polverone per agire furtivamente e coglierli di sorpresa. Se c'è una cosa sulla quale il team di sviluppo punta molto, quella è la varietà di approcci con la quale si possono eliminare i nemici, dei quali non dovremo quindi sfruttare i soli punti deboli sparsi per il corpo come in Horizon Zero Dawn.

Di tutti i nemici che affronteremo, inoltre, pare che il più letale di tutti sia proprio il Tremortusk: questa specie di elefante da guerra può essere letale grazie ad una serie di attacchi elementali e la possibilità di caricare l'avversario. Sembrerebbe però che sia particolarmente lento e vulnerabile ad alcune trappole. Troviamo poi creature robotiche amichevoli, le quali non attaccheranno a vista Aloy e potranno aiutarla in svariati modi. Alcune potranno essere cavalcate per spostarsi più rapidamente, altre aiuteranno invece la protagonista a ritrovare forzieri o risorse preziose grazie ai loro radar.

