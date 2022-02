Horizon Forbidden West guida la classifica UK delle vendite digitali: battuto FIFA 22

Che Horizon Forbidden West fosse uno dei titoli più attesi del 2022 non era una sorpresa, ed i primi risultati commerciali dell'ultima fatica Guerrilla Games lasciano intuire un potenziale grande successo sul lungo termine per l'esclusiva PlayStation disponibile dallo scorso 18 febbraio.

Come rivelato da GSD, la nuova avventura di Aloy è al vertice della classifica dei giochi digitali più venduti nel Regno Unito, battendo l'agguerrita concorrenza di FIFA 22 e facendo molto meglio anche di Total War: Warhammer 3, rispettivamente al secondo e terzo posto del podio. Un lancio quindi di successo in UK per il gioco, senza dimenticare inoltre che Horizon Forbidden West ha debuttato al terzo posto in Giappone. Di seguito ecco la Top 10 dei giochi digitali più venduti in UK nella settimana terminata il 20 febbraio:

Horizon Forbidden West FIFA 22 Total War: Warhammer 3 Grand Theft Auto V XCOM 2 NBA 2K22 Horizon Zero Dawn Riders Republic Red Dead Redemption 2 Borderlands 3

Sempre a proposito delle copie digitali del titolo prodotto da Sony acquistate sul suolo britannico, emerge un altro dato più curioso: il 67% delle vendite è relativo all'edizione PS5, e questo nonostante la versione PS4 costi di meno ed offra anche l'upgrade gratuito alla versione next-gen. Inoltre, parlando dei risultati commerciali complessivi, quasi il 50% delle copie vendute in UK provengono dal PlayStation Store, per un testa a testa molto combattuto con le edizioni fisiche.

