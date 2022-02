Horizon Forbidden West: la guida ai controlli del DualShock e DualSense

Horizon Forbidden West segna il ritorno di Aloy e del mondo post apocalittico immaginato da Guerilla Games (per saperne di più, ecco la nostra nostra recensione di Horizon Forbidden West ). Per cominciare scopriamo quali sono tutti i comandi da utilizzare in combattimento e per muoversi all'interno del mondo di gioco.

Comandi principali

Muoversi - Analogico sinistro

Telecamera - Analogico destro

Alascudo / Cambio bersaglio - Quadrato

Focus / Usa - Triangolo

Schivata / Disattivazione Alascudo

Salto / Presa - X

Modalità Override sinistra / strumento / tecnica - freccia sinistra

Modalità Override destra / strumento tecnica - freccia destra

Cura / Riempire pozioni - freccia in su

Uso strumento (se tenuto premuto apre lo zaino degli strumenti) - freccia in giù

Ruota delle armi - L1

Impeto Valoroso (con ruota delle armi aperta) / corpo a corpo - R1

Mira - L2

Attacco corpo a corpo pesante / focus sul bersaglio - R2

Corsa - L3

Focus attivo - R3

Pausa - Options

Menu / HUD - touchpad

Comandi per la mira

Equipaggia pullcaster - Triangolo

Usa tecnica arma - R1

Fuoco primario - R2

Concentrazione - R3

Comandi per il nuoto

Nuota in giù - Quadrato

Emergi - X

Comandi per la cavalcatura

Cavalca / scendi dalla cavalcatura - Quadrato

Rallenta - Cerchio

Accelera / recupera (modalità gara) - X

Attacco corpo a corpo su cavalcatura - R1

Recupera (modalità gara) / attacco pesante - R2

Guarda indietro (modalità gara) - L3

Comandi per Machine Strike

Azione unità secondaria - Quadrato

Unità terziaria / concludi turno - Triangolo

Annulla - Cerchio

Azione unità primaria - X

Muovi a sinistra - freccia sinistra

Muovi a destra - freccia destra

Muovi su - freccia in su

Muovi giù - freccia in giù

Selezione precedente - L1

Selezione successiva - R1

Seleziona indietro - L2

Seleziona avanti - R2

Sapevate che giocando all'opera Guerrilla Games potete fare del bene al pianeta? Infatti, lo sblocco di un trofeo di Horizon Forbidden West pianterà un albero. E vi ricordiamo che da oggi potete aggiornare Horizon Forbidden West gratis da PS4 a PS5 scaricando l'aggiornamento next-gen ora disponibile.