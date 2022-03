Horizon Forbidden West: guida alle migliori armi di Aloy

Il fulcro del gameplay della nuova avventura di Aloy si basa sulla necessità di combattere le oltre 44 macchine presenti in Horizon Forbidden West utilizzando le armi a disposizione della protagonista, tra Archi, Lanciatrappole, Lanciacorde, Fionde e molto altro ancora.

Ciascuna macchina possiede tuttavia caratteristiche, punti di forza e debolezze differenti, e per abbattere le più grandi e pericolose di esse avrete bisogno di dotarvi di un'importante potenza di fuoco. Ecco quindi una lista delle migliori armi che è possibile trovare in Horizon Forbidden West, suddivise a seconda della categoria.

Migliore Arco da Guerra

Il migliore Arco da Guerra del gioco è il Flagello del Sole, un'arma che vi permetterà di dominare i combattimenti a corta e media distanza grazie a frecce di tipo fuoco, ghiaccio e acido. Risulta inoltre ampiamente personalizzabile grazie ai suoi cinque slot di modifica, che vi permetteranno di potenziare quest'arco a vostro piacimento. Per sbloccare quest'arma dovrete completare la missione secondaria Prima Forgia.

Migliore Arco di Precisione

Il migliore Arco di Precisione di Horizon Forbidden West è lo Spegniforgia, un'arma che può essere sbloccare spendendo 80 medaglie all'interno del Negozio dell'Arena. I numerosi potenziamenti applicabili a questo arco lo rendono un formidabile strumento da combattimento.

Migliore Lanciapunte

Il miglior Lanciapunte del gioco è lo Schiantacielo, uno strumento in grado di sparare particolari munizioni di tipo incendiario, esplosivo e super esplosivo, con le quali sarete in grado di spazzare via qualsiasi tipo di nemico in poco tempo. I cinque slot di modifica disponibili permettono inoltre di personalizzare ulteriormente lo Schiantacielo, trasformandolo in quella che potrebbe essere considerata anche come l'arma più potente del gioco. Per ottenere questo lanciapunte leggendario dovrete completare la missione secondaria chiamata La Via di Casa.

Migliore Guanto Lacerante

Il miglior Guanto Lacerante di Horizon Forbidden West, una delle nuove tipologie di armi introdotte in questo sequel, è il Ritorno dell'Antenato: questo strumento permette di infliggere danni di tipo lacerante, acido o fulmine, e risulta estremamente efficace nel strappare parti di macchine. Per sbloccare quest'arma dovrete raccogliere tutti gli Ornamenti del gioco, i quali possono essere trovati all'interno delle Rovine delle Reliquie.

Migliore Arco da Caccia

Il miglior Arco da Caccia del gioco è l'Ombra del Cercamorte, un potente arco utilissimo per infliggere danni laceranti alle parti delle macchine che affronterete, e che dispone di ben cinque slot di personalizzazione. Per ottenere quest'arma dovrete spendere ben 80 medaglie all'interno del negozio dell'Arena.

Oltre a scegliere l'arma più adatta all'occasione, durante l'avventura nei panni di Aloy all'interno dell'Ovest Proibito dovrete preoccuparvi della vostra difesa personale: in questo senso vi tornerà particolarmente utile la nostra guida alle armature di Horizon Forbidden West.