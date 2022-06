Horizon Forbidden West, guida al New Game Plus: come iniziarlo e cosa si perde

Durante lo State of Play della scorsa notte è arrivato anche un corposo aggiornamento gratuito di Horizon Forbidden West che introduce ufficialmente il supporto al New Game Plus, così che i giocatori possano ricominciare l'avventura con protagonista Aloy mantenendo buona parte dei progressi.

Come iniziare il New Game Plus

Per poter dare il via ad una nuova partita in NG+ di Horizon Forbidden West occorre innanzitutto completare la storia principale almeno una volta e visualizzare i titoli di coda. Al termine degli stessi, ricaricate la partita per accedere alla possibilità di continuare ad esplorare il mondo di gioco e recatevi nella dimora della protagonista. Al centro di questa zona della mappa che funge da hub, potete trovare una piccola torre di colore bianco con decorazioni in oro: vi basterà interagire con l'oggetto tenendo premuto il tasto triangolo sul vostro DualSense (o DualShock 4, se siete su PlayStation 4) per iniziare di nuovo il gioco in New Game Plus.

Cosa si mantiene e cosa si perde in NG+?

Come accade in ogni gioco che supporta il New Game Plus, iniziare la nuova partita non permette di trasferire tutti i progressi e vi sono anche in Horizon Forbidden West alcune limitazioni che non andrebbero trascurate onde evitare errori irrimediabili. Tutte le armature, le armi e gli altri pezzi d'equipaggiamento verranno trasferiti con i relativi potenziamenti nel New Game Plus, così come i power-up che avete sbloccato per Aloy. Sappiate però che qualsivoglia oggetto legato alla trama sparirà dal vostro inventario e dovrete riottenerlo nella nuova partita per utilizzarlo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una corposa guida con i trucchi e i consigli per affrontare al meglio l'avventura di Aloy in Horizon Forbidden West. Sapevate che grazie all'ultimo aggiornamento anche Horizon Forbidden West supporta il VRR su PlayStation 5?