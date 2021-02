Horizon Forbidden West: 'I fan adoreranno il gioco', ne è certa la doppiatrice di Aloy

Nel corso di un'intervista a GamesRadar+, la doppiatrice di Aloy Ashly Burch ha discusso del suo impegno nella serie sci-fi di Guerrilla Games e discusso della visione creativa che la sussidiaria olandese dei PlayStation Studios sta portando avanti con la storia, il gameplay e la grafica di Horizon Forbidden West.

Nel riallacciarsi al lavoro svolto con il primo capitolo della serie, Burch sottolinea come "le nuove aree in cui Aloy dovrà viaggiare, le tribù che incontrerà e la storia che verrà raccontata dal titolo saranno eccezionali, leggendo la sceneggiatura mi sono sentita come una bambina in campeggio a cui viene narrata una favola davanti a un falò".

A proposito delle ambizioni che accompagnano questo attesissimo action ruolistico a mondo aperto, e delle novità che lo caratterizzeranno rispetto a quanto proposto da Zero Dawn, la doppiatrice di Aloy spiega che "sono una fan di questa epopea, quindi non nascondo mai la mia emozione quando mi presento in sala di registrazione e devo doppiare le scene di combattimento o di esplorazione. Davvero, questo gioco ha un mondo meraviglioso, una storia coinvolgente e un gameplay fantastico, i fan adoreranno Forbidden West perchè ha tutto ciò che di buono c'era in Zero Dawn, ma in una forma più ampia e migliore".

Nel concludere il suo intervento, la doppiatrice, attrice e cantante statunitense riferisce che lo sviluppo del progetto di Forbidden West sta proseguendo spedito, e questo a dispetto delle difficoltà affrontate da Guerrilla Games nella riorganizzazione del lavoro in remoto (anche per quanto riguarda le fasi di doppiaggio) dettato dalla pandemia da COVID-19. A questo punto non ci resta che attendere ulteriori chiarimenti da Sony e scoprire, finalmente, quando uscirà Horizon Forbidden West su PS4 e PlayStation 5.