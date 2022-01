Horizon Forbidden West: immagini e video sulle tribù dell'Ovest Proibito

Dopo aver svelato nuovi dettagli sulle Macchine Aspidente di Horizon Forbidden West, Guerrilla ci reimmerge nelle atmosfere sci-fi dell'attesissima esclusiva PS4 e PS5 confezionando un video gameplay e delle immagini inedte sulle tribù dell'Ovest Proibito.

Ad accompagnare queste splendide scene troviamo il commento affidato alle pagine del PlayStation Blog dal Direttore Narrativo degli studi Guerrilla, Ben McCaw, dedicato appunto alle tribù che popoleranno gli insediamenti da esplorare (o assaltare) insieme ad Aloy.

Come sottolineato dall'esponente della sussidiaria olandese dei PlayStation Studios, nel nuovo capitolo della storia dell'ormai iconica IP di Sony avremo l'opportunità di incontrare tribù già note e altre che, invece, sono state fondate nell'Ovest Proibito dai sopravvissuti all'apocalisse che fa da antefatto alla storia di Horizon.

Una volta giunti nella nuova, gigantesca mappa di Forbidden West, gli emuli di Aloy potranno interagire ancora una volta con i Carja e gli Oseram, per poi espandere le proprie conoscenze (o la lista di nemici) addentrandosi nei campi avvelenati degli Utaru situati nella regione di Cantopuro o raggiungendo le martoriate Terre dei Clan dei Tenakth.

Come sempre, starà ai giocatori decidere se e come interagire con queste tribù e quale strategia adottare per approcciarsi alle incredibili Macchine di Horizon Forbidden West che attendono di essere scoperte per il 18 febbraio con il lancio ufficiale dell'esclusiva Sony su PS4 e PlayStation 5.