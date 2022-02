Horizon Forbidden West è imminente: disponibile il preload su PS5 e PS4

Tutto pronto per l'uscita dell'atteso Horizon Forbidden West, secondo episodio della serie open world di Guerrilla Games disponibile dal 18 febbraio 2022 su PlayStation 5 e PS4. Con la nuova avventura di Aloy ormai imminente, Sony ha quindi messo a disposizione il preload del gioco su entrambe le piattaforme.

Dalla sempre puntuale pagina Twitter PlayStation Game Size arrivano informazioni dettagli sul peso del preload sia su console old-gen che su next-gen. Le edizioni europee per PS5 e PS4 peseranno rispettivamente 98,074GB e 90,243GB. Coloro che hanno prenotato la Digital Deluxe Edition aggiungeranno al conteggio 1,647GB, mentre non è chiaro se i dati riportati siano già comprensivi di un'eventale patch del day one oppure no. In ogni caso il preload può essere già avviato senza alcun problema. Infine, da tenere presente, per chi ha acquistato una copia digitale PS4 e intende fare l'upgrade gratuito a PS5, che il preload consente di scaricare solo la "vecchia" versione, con quella "nuova" disponibile soltanto dalla mezzanotte del 18 febbraio.

Se siete tra coloro che ancora non hanno messo le proprie mani sopra una PS5, ecco Horizon Forbidden West in azione su PS4 base, che permette di vedere come si muove l'opera Guerrilla sul primo modello della vecchia console Sony. E in attesa della recensione, non perdetevi la nostra intervista esclusiva agli autori di Horizon Forbidden West per scoprirne ulteriori segreti in ambito narrativo.