Horizon Forbidden West: indizi sulla data d'uscita dal reveal di Aloy in Genshin Impact?

Sullo sfondo dell'inatteso annuncio dell'arrivo di Aloy in Genshin Impact, gli sviluppatori di miHoYo hanno confermato le tempistiche di lancio della paladina della serie action GDR di Guerrilla Games nella dimensione fantasy del Teyvat: che sia un indizio sulla finestra di uscita di Horizon Forbidden West?

Il sorprendente annuncio dell'ingresso di Aloy nel roster di personaggi di Genshin Impact sta infatti alimentando le speranze degli appassionati per l'uscita entro fine 2021 di Horizon Forbidden West.

Come specificato dagli autori cinesi di miHoYo, la cacciatrice di Macchine si cimenterà nelle sfide offerte dall'universo free to play di Genshin Impact in due fasi distinte che si apriranno rispettivamente il 13 ottobre e il 24 novembre, dapprima con lo sblocco di Aloy come personaggio esclusivo per l'utenza PS4 e PS5 e, da fine novembre, con l'ingresso della guerriera nella lista di eroi accessibili dagli utenti delle altre piattaforme.

Diversamente da quanto previsto dall'evento di Fall Guys con Ratchet e Clank, l'arrivo di Aloy in Genshin Impact non si verificherà a breve ma si farà attendere fino al prossimo autunno. In molti, quindi, si chiedono perché Sony e miHoYo abbiano deciso di precedere di diversi mesi l'annuncio dell'approdo di Aloy nel Teyvat di Genshin Impact.

La presentazione di questo crossover potrebbe quindi preludere all'arrivo di ulteriori sorprese riguardanti sia Genshin Impact che, soprattutto, Horizon Forbidden West? Nel giugno di quest'anno, Mathis de Jonge di Guerrilla Games si spinse a riferire che lo sviluppo di Horizon Forbiddne West è nelle fasi conclusive, delle dichiarazioni che lasciano presagire l'intenzione di Sony di commercializzare il kolossal open world su PS4 e PlayStation 5 entro la fine dell'anno.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Ritenete che l'annuncio della collaborazione con miHoYo vada letto come un indizio sulla finestra di lancio del sequel di Horizon Zero Dawn? Fatecelo sapere con un commento.