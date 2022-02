Horizon Forbidden West invade Londra e non solo: l'IMAX di Waterloo è tutto per Aloy!

Con l'orario di sblocco di Horizon: Forbidden West ormai vicinissimo, prosegue il conto alla rovescia per l'esordio della nuova avventura di Aloy su PlayStation 4 e PlayStation 5.

E a scandire l'attesa ci pensa anche la stessa Sony, che per la campagna promozionale della sua nuova esclusiva First Party ha deciso di agire in grande stile. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, infatti, l'universo di Horizon: Forbidden West ha completamente invaso il BFI IMAX di Londra, situato nell'area di Waterloo. Il cinema IMAX della capitale britannica, che ospita il più grande schermo cinematografico dell'intera Gran Bretagna, si è infatti illuminato dei colori sgargianti dell'Ovest Proibito, tra scenari sottomarini e primi piani della protagonista.



Ma Horizon: Forbidden West non ha invaso la sola Londra. Il team di PlayStation UK ha infatti condiviso con il pubblico anche spettacolari scatti raffiguranti Glasgow, Leeds e Manchester. In tutte le città, le macchine plasmate da Guerrilla Games hanno assunto temporaneamente il controllo di grandi edifici, per troneggiare tra i panorami urbani della Gran Bretagna. Cosa ve ne pare del risultato?



In vista del lancio di venerdì 18 febbraio, vi ricordiamo che potete già trovare sulle nostre pagine la ricca recensione di Horizon: Forbidden West firmata da Giuseppe Arace.