Horizon Forbidden West limitato dalla versione PS4? Non secondo Guerrilla Games

Trovandoci attualmente nel primo anno del ciclo vitale della nuova generazione videoludica, è naturale che software house e publisher decidano di pubblicare i loro titoli in versione cross-gen per non lasciarsi scappare le già estese basi installate presenti sulle precedenti piattaforme di gioco.

Tuttavia, alcuni giocatori si sono dettu delusi dalla decisione di Sony di rendere due esclusive di peso come Horizon Forbidden West e God of War due titoli cross-generazionali (nel caso della nuova avventura di Kratos, abbiamo avuto conferma solo recentemente dell'edizione PS4).

Nonostante questo, Mathjis De Jong, game director di Horizon Forbidden West, ha voluto precisare a chiare lettere che il nuovo action-GDR open world di Guerrilla Games non sarà limitato a causa della sua versione PS4, dal momento che gli obiettivi di design in fase di sviluppo sono stati pienamente raggiunti dal team olandese:

"Credo che lo sviluppo cross-gen non sia stato limitante in alcun modo", ha dichiarato De Jong nel corso di una recente intervista. "Quando abbiamo cominciato con il concept di questo gioco, abbiamo avuto un sacco di grandi idee che siamo infine riusciti a concretizzare, al punto che non abbiamo dovuto nemmeno badare alle limitazioni dell'hardware o altro. Volevamo soltanto creare una bella e unica esperienza per i giocatori. Un'avventura fantastica".

Naturalmente, l'edizione PS5 godrà di tante piccole migliorie tecniche che porteranno al massimo splendore il titolo, tra cui la presenza di un'avanzata illuminazione globale anche durante le scene di gameplay e di piccoli dettagli aggiuntivi sul volto di Aloy e all'interno degli scenari in cui ci muoveremo.

Horizon Forbidden West non ha attualmente una data di lancio definitiva, ma Sony si aspetta di pubblicarlo entro la fine del 2021.