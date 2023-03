Horizon Forbidden West e le Macchine di Burning Shores: il Waterwing dispiega le ali

La preistoria moderna delle Macchine di Horizon Forbidden West accoglie un nuovo 'dinosauro cibernetico': si chiama Waterwing e tra poche settimane dispiegherà le sue ali per volare, e nuotare, nell'espansione Burning Shores.

Grande come uno pterodattilo, il Waterwing mutua dai moderni cormorani la capacità di immergersi in profondità sott'acqua per cacciare e, all'occorrenza, aiutare Aloy nell'esplorazione delle rovine della Los Angeles post-apocalittica che farà da sfondo alle avventure del prossimo DLC di Horizon Forbidden West.

Gli sviluppatori olandesi descrivono quindi il Waterwing come una Macchina altamente manovrabile e molto temibile, per via dei suoi artigli affilati, del becco estremamente resistente e della sua straordinaria agilità in acqua e tra le nuvole next gen di Burning Shores. Non ci credete? Date un'occhiata alla clip che trovate in calce alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo bestione alato con la passione per la caccia subacquea.

La commercializzazione di Horizon Forbidden West Burning Shores è attesa per l'ormai non troppo lontano 19 aprile in esclusiva su PlayStation 5. Di recente, Guerrilla Games ha illustrato i benefici del lancio di Burning Shores in esclusiva su PlayStation 5.