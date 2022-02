Horizon Forbidden West: tutte le macchine del gioco Guerrilla, la lista completa

Il tratto peculiare di Horizon, la celebre serie Action/RPG open world di Guerrilla Games, è rappresentato dalle Macchine, creature robotiche dalle fattezze basate su numerose tipologie di animali diverse, che vivono allo stato selvatico nel mondo post-apocalittico ideato dal team olandese.

Si tratta di esseri potenzialmente molto pericolosi, con i quali Aloy combatte costantemente nel corso delle sue avventure, ricavando risorse preziose in grandi quantità dalle loro carcasse una volta sconfitte in battaglia. In Horizon Zero Dawn è stato possibile affrontare già diverse decine di Macchine, e adesso in Horizon Forbidden West i giocatori si troveranno a scontrarsi con diversi robot inediti, con pattern d'attacco e routine comportamentali ben diversi rispetto alle vecchie conoscenze del primo episodio che fanno qui il loro ritorno.

Ecco di seguito la lista delle Macchine presenti in Horizon Forbidden West. Provvederemo ad aggiornarla con i nomi ufficiali in italiano non appena disponibile.

Nuove Macchine

Bristleback

Burrower

Clamberjaw

Clawstrider

Dreadwing

Fanghorn

Grimhorn

Leaplasher

Plowhorn

Rollerback

Scrounger

Shellsnapper

Skydrifter

Slaughterspine

Slitherfang

Specter

Specter Prime

Spikesnout

Sunwing

Tideripper

Tremortusk

Widemaw

Macchine riprese da Horizon Zero Dawn

Behemoth

Bellowback

Charger

Corruptor

Fireclaw

Frostclaw

Glinthawk

Grazer

Longleg

Ravager

Rockbreaker

Sawtooth

Scorcher

Scrapper

Shell-Walker

Snapmaw

Stalker

Stormbird

Strider

Tallneck

Thunderjaw

Watcher

Con così tante minacce da affrontare, Aloy potrebbe non avere vita semplice nelle terre dell'Ovest Proibito. Per aiutare l'abile guerriera ad aumentare le sue chance di sopravvivenza, l'approfondita guida e trucchi per Horizon Forbidden West vi offre tutte le dritte necessarie per affrontare al meglio l'opera disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4. Sempre a tal proposito, volete scoprire cosa cambia tra i livelli di difficoltà in Horizon Forbidden West?