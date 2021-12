Horizon Forbidden West e le Macchine dell'Ovest Proibito: nuovi dettagli su Aspidente

Alla valanga di dettagli sui potenziamenti di Horizon Forbidden West, i giornalisti di Game Informer aggiungono anche un interessante approfondimento interamente dedicato ad Aspidente, una delle Macchine più temibili che Aloy dovrà affrontare esplorando la gigantesca mappa a mondo aperto dell'Ovest Proibito.

Descritta come una creatura a dir poco impressionante, Aspidente è un gigantesco ibrido tra un cobra e un serpente a sonagli che adotta un ventaglio particolarmente ampio di attacchi e strategie per sopraffare l'avversario.

Ciascun componente della famiglia di Macchine Slitherfang sarà dotato di un serbatoio di acido posto alla base della gola, dal quale attingerà per spruzzare flussi di liquido corrosivo sul malcapitato di turno. Chi oserà sfidare l'Aspidente nella sua tana dovrà fare i conti anche con gli attacchi elettrici portati con il sonaglio della coda e, nelle fasi più avanzate della battaglia, con le dilanianti onde d'urto scaturite dal cappuccio sui lati del collo.

A detta del Game Director Mathijs de Jonge, anche il più esperto degli emuli di Aloy troverà particolarmente difficile abbattere queste creature per via della mole, dell'eccezionale velocità degli attacchi e di sensi tanto acuti da rendere impossibile sorprendere Aspidente con un approccio stealth.

In calce alla notizia trovate il link all'articolo di Game Informer con tanto di clip ingame che mostra in azione il possente Slitherfang. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è previsto al lancio per il 18 febbraio 2022 su PS4 e PlayStation 5.