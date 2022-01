Horizon Forbidden West, quante macchine ci saranno? Spunta un indizio!

Con l'annuncio della guida ufficiale di Horizon: Forbidden West, spunta ora un'interessante informazione legata ai contenuti che i giocatori potranno trovare all'interno dell'opera di Guerrilla Games.

Dal portale di Future Press, casa editrice che porterà sul mercato la pubblicazione, si apprendono infatti dettagli relativi al numero di macchine che saranno presenti nel titolo. Leggendo la descrizione della guida, apprendiamo nello specifico che alla tematica saranno dedicate più di 200 pagine! In queste ultime, troveranno spazio tutti i dettagli sulle migliori modalità per approcciarsi alle oltre 40 macchine che saranno presenti in Horizon: Forbidden West.



All'interno della guida, inoltre, saranno presenti indicazioni specifiche relative alla struttura del mondo di gioco. In particolare, la mappa dell'Ovest Proibito proporrà dettagli sugli item presenti nelle differenti aree da esplorare. Come facilmente prevedibile, la pubblicazione conterrà poi indicazioni utili su come procedere nell'avventura plasmata da Guerrilla Games. Tra strade da percorrere, missioni da portare a compimento e personaggi da incontrare, le indagini sulla corruzione che sta colpendo il mondo di Horizon: Forbidden West porteranno i giocatori a tornare in azione su PlayStation 4 e PlayStation 5.

In attesa del debutto della seconda avventura di Aloy,