Horizon Forbidden West: le migliori impostazioni per giocare meglio

Horizon Forbidden West presenta moltissime opzioni di personalizzazione dell'esperienza: dalla difficoltà alle più generali impostazioni di accessibilità, che permettono a tutti di godersi l'avventura di Aloy senza particolari ostacoli. Scopriamo alcune interessanti possibilità offerte dal titolo Guerrilla Games.

Lo studio olandese non si è di certo risparmiato e ha messo a disposizione un vasto repertorio di opzioni da attivare per costruire un tipo di gioco adatto alle esigenze di ogni utente. Alcune di queste scelte, comunque, potrebbero risultare utili anche a chi sta affrontando Horizon Forbidden West (a portata di click la nostra recensione di Horizon Forbidden West) in maniera tradizionale. Ad esempio, è possibile aggiustare la raccolta di bottino dalle macchine distrutte per fare in modo che queste lascino sempre materiale prezioso, anche quando non si sono distrutte nel combattimento le varie parti 'smontabili'. Allo stesso modo, si può decidere di attivare o disattivare il tracking sulla mappa e sulla bussola dei vari obiettivi, così da non perdersi nel vasto open world dell'esclusiva Sony.

Se avete difficoltà nel trovare i punti di ancoraggio per scalare pareti rocciose o edifici, nelle impostazioni di accessibilità è presente un'opzione per renderli più chiari evidenziandoli con un giallo molto accesso, in maniera simile a quanto accade brevemente attivando il focus. Per quanto riguarda il combattimento, invece, da non sottovalutare è la possibilità di cambiare il rallentamento delle ruota delle armi (attivabile tenendo premuto L1) decidendo di aumentare o diminuire la velocità del congelamento temporale, fino a disattivare completamente l'effetto rallenty.

A proposito di accessibilità, cosa cambia tra i vari livelli di difficoltà di Horizon Forbidden West? Sembra che la nuova avventura di Aloy stia avendo qualche problema tecnico: Guerrila sta lavorando ad una patch per risolvere i problemi con l'HDR in Horizon Forbidden West.