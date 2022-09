Horizon Forbidden West, nuovo mocap per l'attore di Sylens: DLC in arrivo?

Horizon Forbidden West si è rivelato un grande sequel per la serie action-adventure open world di Guerrilla Games, ma molti giocatori non sono ancora stanchi di vestire i panni dell'intrepida Aloy e sperano nell'arrivo di una espansione del gioco.

Questi utenti potrebbero essere presto accontentati, stando ad un più che sospetto tweet condiviso da Lance Reddick, attore che interpreta il ruolo di Sylens all'interno del gioco e che è tornato a cimentarsi in nuove sessioni di motion capture. Il messaggio condiviso su Twitter recita: "Si lavora duramente... In sessione per Horizon Forbidden West!".

Il messaggio è stato presto cancellato dallo stesso attore, ma non è sfuggito agli utenti di ResetEra che ne hanno conservato uno screenshot. Le parole di Reddick sembrano piuttosto inequivocabile, e l'arrivo di un'espansione per Horizon Forbidden West si fa a questo punto un'ipotesi molto plausibile. Si tratterebbe di un'operazione similare a quella con cui Guerrilla ha dato vita a Frozen Wilds, l'apprezzato DLC di Horizon Zero Dawn che ci ha consentito di visitare un'area inedita, fare la conoscenza di nuovi NPC e, naturalmente, affrontare nuove colossali macchine.

Con buona probabilità l'attore si è lasciato trascinare dall'entusiasmo ed ha condiviso la notizia con i suoi follower, ma attendiamo in ogni caso eventuali conferme ufficiali da parte di Guerrilla Games. Nell'attesa di novità, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Horizon Forbidden West per tutti gli ulteriori approfondimenti sull'esclusiva PlayStation.