Horizon Forbidden West: la nuova modalità grafica e il VRR non convincono

Solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'update 1.17 di Horizon Forbidden West, il quale ha introdotto il supporto al VRR e ad una nuova modalità grafica per la versione PlayStation 5. Grazie all'analisi di uno YouTuber, possiamo ora scoprire quali sono pregi e difetti della modalità Bilanciata.

Sull'ormai noto canale YouTube Analista De Bits è stata infatti pubblicata una video analisi delle novità introdotte con l'ultimo aggiornamento di Horizon Forbidden West e, sfortunatamente, non sembra che possano stravolgere gli equilibri. Partendo dalla modalità Bilanciata, la quale permette di giocare a risoluzione 4K nativa con un framerate ancorato a 40, l'utente ha evidenziato che le differenze in termini grafici rispetto alla modalità Risoluzione sono davvero minime ma che l'anti-aliasing continua ad avere un impatto migliore sulla resa visiva nell'opzione che permette di giocare a 30FPS. A prescindere dalla risoluzione, però, Analista De Bits sostiene che il modo migliore per giocare l'esclusiva Sony continui ad essere la modalità Prestazioni, che pur rinunciando alla risoluzione 4K nativa gode di una fluidità maggiore e di una qualità visiva non così lontana dalle altre opzioni, visto che gli aggiornamenti pubblicati da Guerrilla Games hanno aiutato ad assottigliare le differenze in termini grafici.

Anche il supporto al Variable Refresh Rate (VRR) sembra soffrire di qualche problema e, stando a quanto riportato dal canale YouTube, attivando la modalità a 120Hz si riscontrano episodi di stuttering con una certa frequenza. Sembrerebbe che il modo migliore per utilizzare questa funzionalità sia in combinazione con la modalità Performance, così da avere un framerate superiore ai 60FPS seppur con un leggero input lag dovuto all'assenza di v-sync.

