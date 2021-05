Horizon Forbidden West: il mondo di gioco s'intravede nel countdown dello State of Play

In vista dell'attesissimo State of Play di Horizon Forbidden West, Guerrilla Games ha deciso di stuzzicare la curiosità degli appassionati inserendo nel video del conto alla rovescia alcune delle ambientazioni che avremo modo di esplorare su PS4 e PS5 nei panni di Aloy.

Nel momento in cui scriviamo, il trailer del countdown di Guerrilla per l'evento che mostrerà le prime scene di gameplay del sequel di Horizon Zero Dawn sta facendo da sfondo a un'interessante carrellata di clip che ritraggono, appunto, le aree della mappa open world di Forbidden West.

Il video del conto alla rovescia, oltretutto, riprende questi scenari nelle diverse condizioni atmosferiche e del ciclo giorno/notte he sperimenteremo in compagnia di Aloy, a testimonianza delle ambizioni nutrite dagli sviluppatori della sussidiaria olandese dei PlayStation Studios nel plasmare una mappa estremamente immersiva e dinamica. Negli scorci panoramici proposti da Guerrilla si possono ammirare gli insediamenti, le regioni selvaggie e i punti d'interesse della mappa.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che lo State of Play di Horizon Forbidden West è previsto per le ore 23:00 di oggi, giovedì 27 maggio. La redazione di Everyeye, per l'occasione, ha organizzato una maratona di open world su Twitch.