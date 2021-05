Horizon Forbidden West tra narrativa, combattimento e nuove creature: tutte le novità

Da pochi minuti si è concluso il nuovo State of Play di Sony in cui è stato mostrato il primo spettacolare video gameplay di Horizon Forbidden West, la prosecuzione dell'avventura di Aloy in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4.

Il filmato, a lungo atteso, ha mostrato alcune novità che saranno introdotte all'interno del sequel, e particolare interesse hanno ovviamente suscitato i primi avvenimenti narrativi con cui veniamo a contatto sin dall'annuncio.

La nostra eroina ha inviato il suo fedele amico Erend (già apparso in Horizon Zero Dawn) nei resti di San Francisco per recuperare un importante artefatto. Tuttavia, l'Oseram finirà rapidamente nei guai, incontrando una fazione ribelle della tribù Tenakth, combattenti feroci che hanno acquisito il potere di effettuare l'override sulle macchine. Aloy deve attraversare le rovine e combattere molteplici avversità per salvare il suo amico e continuare il suo viaggio.



In questo contesto, abbiamo l'occasione di ammirare le nuove abilità di Aloy in fase di esplorazione: il Pullcaster accelera l'arrampicata, tirandola rapidamente fuori dai guai; lo Shieldwing le permette di scendere in sicurezza da grandi altezze (o sorprendere i nemici dall'alto); e con la maschera subacquea si apre un intero mondo sottomarino da esplorare.

Per quanto riguarda il combattimento, Horizon Forbidden West pone maggiormente l'accento sulla tattica e sulla varietà. La fidata Lancia di Aloy è ottima per il combattimento ravvicinato e consente una nuova serie di combo spettacolari. Gli archi con tipi di munizioni speciali rimuovono le armature dalle macchine per esporre i loro punti deboli, mentre le granate adesive possono essere sparate dalle fionde, bloccando temporaneamente i nemici.

Non potevano poi mancare le nuove letali creature che dovremo affrontare nel corso dell'avventura: il Sunwing vi attaccherà dall'alto, il Clawstrider e il Tremortusks sulla terraferma, lo Snapmaw e i più piccoli Burrower dai fondali marini. Queste sono soltanto alcune delle nuove creature robotiche che Guerrilla ha preparato per il suo nuovo ambizioso open world. Purtroppo, la software house di Sony non ha ancora rivelato la data di lancio di Horizon Forbidden West.