Horizon Forbidden West: il Narrative Director ha lasciato Guerrilla

Movimenti di mercato in casa Guerrilla Games: John Gonzales, Narrative Director di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, ha lasciato lo studio olandese per trasferirsi in Spagna a lavorare presso un team non ancora noto impegnato in un progetto AAA.

Gonzalez ha avuto un ruolo di primissimo piano per quanto riguarda la costruzione del comparto narrativo di Horizon Zero Dawn e del suo sequel, il Narrative Director è ora al lavoro su un titolo misterioso, un gioco AAA definito "follemente ambizioso" nella descrizione del suo nuovo ruolo su LinkedIn, ma di cui non sappiamo assolutamente nulla.

D'altra parte l'addio di Gonzalez potrebbe significare che i lavori su Horizon Forbidden West si trovino in una fase piuttosto avanzata, non avendo Guerrilla più bisogno di una figura come la sua dopo il completamento di tutti gli aspetti legati alla narrazione.

Horizon Forbidden West è ancora privo di finestra di lancio, il gioco non uscirà nel 2020 come chiarito da Guerrilla ma non sappiamo se il team abbia pianificato una pubblicazione nel 2021 oppure per l'anno successivo. Quest'anno lo studio dovrebbe ripresentare Forbidden West, restiamo quindi in attesa di scoprire ulteriori dettagli su uno dei giochi più attesi per PlayStation 5.